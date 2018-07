Renato Gaúcho testa Grêmio com Elano, Maxi e Kleber

Elano foi a principal novidade na equipe que começou os trabalhos - o goleiro dava o lançamento e o time precisava armar a jogada até o gol. Com Adriano poupado e Souza gripado, também entraram no time Ramiro e Matheus Biteco, o que permitiu a Renato Gaúcho escalar um losango no meio-campo. Ramiro marcava pelo meio, Matheus e Zé Roberto jogavam mais pelos lados e Elano era o armador centralizado.

Durante o treino, Renato sacou Elano e Ramiro e mudou bastante a formação. Recuou Vargas para ocupar a meia-direita, Matheus Biteco passou a trabalhar como volante defensivo e abriu espaço para as entradas de Kleber e Maxi Rodriguez, respectivamente no ataque e na posição de armador centralizado.

O Grêmio se prepara para enfrentar o líder Botafogo, domingo, na Arena, pela sétima rodada do Brasileirão. Será a estreia do técnico Renato Gaúcho na nova casa tricolor. O plantel gremista se reapresenta no Olímpico na tarde desta quinta-feira, para treinamento. As atividades de sexta-feira e sábado serão realizadas na Arena.