Renato Gaúcho testa Grêmio reserva com Gastón e Barrios para Primeira Liga

O técnico Renato Gaúcho praticamente definiu nesta segunda-feira a escalação do Grêmio para o jogo contra o América-MG, nesta quarta. Ele testou Lucas Barrios e Gastón Fernandez na equipe reserva que deverá entrar em campo na Arena Grêmio, pela última rodada da fase de grupos da Copa da Primeira Liga.

No treino coletivo desta tarde, Renato Gaúcho testou a equipe com Bruno Grassi; Leonardo Gomes, Bressan, Bruno Rodrigo e Bruno Cortez; Arthur, Jaílson, Fernandinho, Everton, Gastón Fernandez e Lucas Barrios. Ele deve confirmar esta escalação na atividade desta terça-feira.

O treino deve contar com o retorno dos titulares, focados na disputa do Campeonato Gaúcho no momento. Nesta segunda, aqueles que começaram jogando contra o Veranópolis no domingo ficaram fazendo trabalho regenerativo e físico no vestiário.