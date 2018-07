Renato Gaúcho valoriza três pontos ganhos pelo Grêmio: 'Não fomos tão brilhantes'

O Grêmio não apresentou o futebol vistoso das últimas rodadas, como na goleada sobre a Chapecoense por 6 a 3 na rodada anterior, mas o técnico Renato Gaúcho enalteceu muito a vitória sobre o Bahia por 1 a 0, nesta segunda-feira, em Porto Alegre, com um gol no final do jogo - aos 40 minutos do segundo tempo -, que garantiu três importantes pontos ao time na luta pela liderança do Campeonato Brasileiro.

"Você tem que pensar que o adversário queria ganhar e tinha um contra-ataque muito bom. Não adianta querer se expor cedo, começa a dar desespero e toma gol. O Bahia veio para jogar fechado, não deixando o Grêmio jogar e procurando o contra-ataque para achar o gol. Nós começamos bem, fomos colocando o time mais para frente aos poucos. Conseguimos o gol. Não fomos tão brilhantes. Se jogar bem e ganhar, ótimo. Mas entre jogar bem e não ganhar e não jogar bem e ganhar, os três pontos são fundamentais. Não tem jogo fácil. O mais importante foram os três pontos", avaliou o treinador gremista.

Com 15 pontos, o Grêmio segue na cola do líder Corinthians, que tem um ponto a mais. Neste meio de semana, pela sétima rodada, o clube gaúcho jogará na quinta-feira contra o Fluminense, no estádio do Maracanã, no Rio. O rival paulista jogará um dia antes contra o Cruzeiro, no estádio Itaquerão, em São Paulo.

Na entrevista coletiva após a vitória sobre o Bahia, Renato Gaúcho explicou a opção pelo volante Maicon, e não o meia Everton, para substituir o atacante paraguaio Lucas Barrios, que está lesionado. "O Grêmio é uma equipe que trabalha bastante a bola. São jogadores técnicos, inteligentes, que dão opção para os companheiros. Criam bastante com a bola nos pés. Por isso, a gente valoriza a posse de bola. Se tivesse um jogador que soubesse jogar no meio dos zagueiros, como o Lucas (Barrios), eu até poderia começar de início. Eu optei pelo Maicon para reter e ter a qualidade na posse de bola. Nosso time não pode se desesperar", afirmou.