Renato Gaúcho vê Grêmio em evolução após vitória

"Eles assimilaram bem qualquer esquema em campo. Essa entrega, essa dedicação, está fazendo o Grêmio subir de produção a cada partida. O Grêmio pega jogos difíceis a cada rodada e atua com uma escalação diferente a cada jogo, mas mesmo assim se supera. Isso me deixa feliz. As oportunidades tem aparecido e os jogadores vão correspondendo", disse.

Diante do Cruzeiro, o Grêmio voltou a se comportar bem no esquema com três zagueiros, o preferido do técnico Renato Gaúcho. O treinador, no entanto, negou que vá escalar a equipe assim para as próximas partidas e apontou que a capacidade de adaptação a diferentes esquemas táticos é algo que ele quer implantar.

"Gosto de ter esquemas diferentes. Tenho três. O melhor foi com três zagueiros, mas não posso garantir que atuarei sempre assim. Na minha cabeça este sempre foi o melhor esquema. Mas o time me agradou. Preciso dar liberdade aos alas, que nos auxiliam muito", avaliou.