Renato Gaúcho vê melhor partida do Grêmio no ano A torcida costuma tratar o Grêmio por "o imortal" e neste domingo a equipe gremista mostrou mais uma vez que continua se encaixando bem no apelido. Depois de ser eliminado pela Universidad Católica no Chile da Copa Libertadores, o time tricolor fez a sua melhor partida do ano, justamente contra o maior rival, e saiu na frente na decisão do Campeonato Gaúcho.