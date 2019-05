Renato Gaúcho vê parada da Copa América como chance para recuperar Grêmio

A tranquila classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, na noite de quarta-feira, não apagou as preocupações da cabeça de Renato Gaúcho. O técnico do Grêmio segue incomodado com a fraca campanha da equipe gaúcha no Brasileirão. E agora torce pela chegada da Copa América para aproveitar a parada para fazer os devidos ajustes em seu time.

Os ajustes vão passar, principalmente, pela recuperação física de jogadores machucados. É o caso de Kannemann, Bruno Cortez, Marcelo Oliveira, Paulo Miranda e Luan, todos desfalques de peso nos últimos jogos, tanto na Copa do Brasil quanto no Brasileirão - e a retomada do futebol brasileiro vai coincidir com o retorno da Copa Libertadores.

Ao mesmo tempo, o treinador deverá ter o retorno do jovem meia Matheus Henrique, que se juntou à seleção brasileira olímpica na França para a disputa do Torneio Maurice Rivello, antes conhecido como Torneio de Toulon.

"O entrosamento faz a diferença. Todos querem ver o Grêmio. Nem sempre é possível ver o time jogar bem. A parada para a Copa América será importante para recuperar os jogadores e treinar. Voltaremos com força total", afirmou o treinador, após a vitória por 3 a 0 sobre o Juventude, na noite de quarta, na Arena Grêmio.

Outro reforço para a equipe será o zagueiro David Braz, negociado na saída de Marinho para o Santos. Mas os ajustes de Renato Gaúcho terão que levar em conta a perda quase certa de Everton, que deve ser negociado na janela de transferências do meio do ano para o futebol internacional. Juninho Capixaba também pode sair.

Diego Tardelli é o principal cotado para substituir Everton na equipe titular. Mas o experiente atacante ainda não mostrou serviço desde que desembarcou na equipe, em fevereiro. Contra o Juventude, marcou apenas o seu segundo gol com a camisa gremista.

"Esta parada vai ser importantíssima porque teremos tempo para treinar e recuperar os jogadores que estão fora. Antes dela, temos mais três jogos para sair dessa situação no Campeonato Brasileiro", projetou Renato Gaúcho.

Nos próximos dias, o Grêmio vai encarar o Bahia, no sábado, fora de casa; o Fortaleza, em 8 de junho, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul; e Botafogo, em 12 de junho, no Engenhão.