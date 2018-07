Renato Gaúcho vê Ronaldinho muito próximo do Grêmio

Renato atuou no time branco, que perdeu por 8 a 6 do time vermelho, o do Zico, em festa realizada no Engenhão para um público superior a 23 mil pessoas. Para confirmar o acordo, o irmão e empresário de Ronaldinho, Roberto Assis, vai se reunir nesta segunda-feira com Adriano Galliani, dirigente do Milan. O contrato do meia com o Grêmio já está acertado - vai ser de quatro anos. "O Ronaldinho é craque, deveria ter ido à última Copa do Mundo. No Grêmio, será muito bem recebido", disse Renato.

Em campo, Renato sofreu com o calor e se irritou com o atacante Túlio, que teimava em não passar a bola para os colegas. Em busca do milésimo gol, Túlio queria deixar sua marca. Foi feliz duas vezes e agora, segundo suas contas, atingiu a marca de 938 gols. No mesmo time, craques do passado, como Adílio e Andrade, se exibiram com habilidade.