Renato Gaúcho vê vaga gremista 'bem encaminhada', mas reclama de pênalti não marcado

Depois de ver o Grêmio empatar por 0 a 0 com o Cerro Porteño na noite desta terça-feira, em Assunção, no Paraguai, o técnico Renato Gaúcho valorizou o ponto somado fora de casa e afirmou que a classificação do time às oitavas de final da Copa Libertadores está "bem encaminhada", tendo em vista também o fato de que dois dos três duelos que ainda tem a disputar no Grupo A da competição serão em Porto Alegre.

+ Confira tabela da Copa Libertadores

"Qualquer jogo é muito complicado, muito difícil. O jogo foi bastante disputado, como é um jogo de Libertadores, a equipe deles é a líder da chave e não é à toa. É sempre muito difícil jogar contra essas equipes, principalmente na casa deles", analisou o treinador, em entrevista coletiva, para depois exibir otimismo ao projetar a continuidade do torneio continental.

"O mais importante é que o meu grupo está de parabéns porque jogamos três partidas e fizemos nosso dever de casa. Fizemos dois pontos em jogos fora de casa e três pontos em casa. A gente joga para vencer, mas nem sempre dá pra vencer. Agora vamos ter dois jogos dentro de casa e a nossa classificação está bem encaminhada", completou Renato.

Com o empate desta terça-feira, o Grêmio seguiu na vice-liderança do Grupo A da Libertadores, com cinco pontos, dois atrás do Cerro Porteño, sendo que os dois primeiros colocados de cada chave avançam às oitavas de final.

O comandante gremista, porém, reclamou da não marcação de um pênalti sobre o atacante Everton aos 36 minutos do primeiro tempo. "O Grêmio se comportou muito bem, soube superar as dificuldades, praticamente não demos chances. Tivemos duas oportunidades no primeiro tempo e um pênalti legítimo não marcado. E um pênalti é um pênalti", ressaltou o técnico, para em seguida exibir conformismo com o empate. "No segundo tempo sabíamos que eles iam vir para cima, nos retraímos e tivemos mais algumas oportunidades. Está de bom tamanho (o resultado)", reforçou.

Após o confronto em Assunção, a equipe do Grêmio já desembarcou em Porto Alegre nesta quarta-feira e agora iniciará a sua preparação para enfrentar o Atlético Paranaense, domingo, em casa, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Já o próximo compromisso pela Libertadores será no dia 1º de maio, novamente contra o Cerro Porteño, na arena gremista, onde o time terá a chance de assumir a ponta do Grupo A com uma vitória.