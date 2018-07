Renato indica Grêmio titular com Cícero no lugar de Arthur contra o Corinthians

O técnico Renato Gaúcho comandou o elenco do Grêmio em treino tático neste sábado, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. Com Cícero no lugar de Arthur, negociado com o Barcelona, a atividade serviu para o treinador preparar a equipe para o amistoso contra o Corinthians, que será disputado neste domingo, às 11 horas, na Arena Corinthians, em São Paulo.

"Sabemos que o Arthur fez a última temporada e meia de excelência, por isso foi vendido para um dos maiores clubes do mundo", disse Cícero em entrevista coletiva. "O Renato tem um leque de opções. Antes da parada da Copa, eu vinha desempenhando essa função, fazendo um bom trabalho, com passe para gol. É a minha posição de origem e me sinto confortável. Meus resultados até foram outros quando eu voltei para ela, minha produção subiu. Dentro das minhas características, posso agregar muito", garantiu.

Se Renato Gaúcho optar por escalar a mesma equipe titular que trabalhou neste sábado, o time que deve disputar a partida contra o Corinthians será o seguinte: Marcelo Grohe; Léo Moura, Paulo Miranda, Kannemann e Cortez; Jailson, Cícero, Ramiro, Luan e Everton; André.

Por questões físicas, Maicon, Madson, Lincoln, Michel e Alisson não treinaram e não vão viajar a São Paulo. Jael fez apenas trabalhos físicos neste sábado, mas foi relacionado para o amistoso. Já sem Arthur, que concluiu transferência para o Barcelona, as novidades são Douglas, que retorna ao grupo depois de longo período afastado por lesão no joelho, e o recém-contratado Marinho.

A lista contém os goleiros Marcelo Grohe e Paulo Victor, os laterais Cortez, Léo Moura, Leonardo e Marcelo Oliveira, os zagueiros Bressan, Kannemann e Paulo Miranda, os meio-campistas Cícero, Douglas, Jailson, Kaio, Luan, Matheus Henrique, Ramiro, Thaciano e Thonny Anderson e os atacantes André, Everton, Jael e Marinho.

O Grêmio está em quinto lugar no Brasileirão, com 20 pontos ganhos após 12 rodadas. Depois do fim da paralisação do torneio para a disputa da Copa do Mundo, o time gaúcho voltará a campo na quarta-feira do dia 18, às 21h45, contra o Atlético Mineiro, na Arena Grêmio, em Porto Alegre.