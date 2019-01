Renato Kayzer celebra volta ao Cruzeiro e espera ganhar espaço no elenco

Renato Kayzer não escondeu a felicidade por estar de volta ao Cruzeiro. Depois de atuar na última Série B emprestado ao Atlético-GO, o jogador teve o retorno requisitado pelo técnico Mano Menezes e vai compor o elenco celeste neste início de temporada. Agora, ele espera ter espaço para mostrar serviço e se firmar no clube.

"Quando recebi a notícia que ia ser aproveitado aqui, fiquei muito feliz. Estava viajando com minha mulher e filho e até pedi um tempo para eles para colocar essa notícia dentro de mim. Foi a melhor notícia em 2018. Só tenho a agradecer a confiança e espero retribuir à altura. Espero dar o meu melhor aqui e ajudar", declarou.

Renato tem 22 anos e foi contratado junto ao Tupi após se destacar no Campeonato Mineiro do ano passado. Sem espaço, foi emprestado ao Atlético-GO, pelo qual disputou 33 partidas na Série B e marcou sete gols. O jogador se descreveu como versátil e espera que esta característica o auxilie nesta temporada.

"No Atlético-GO, eu joguei em todas as posições, mas me destaquei mais pela ponta esquerda e meia centralizado. Onde o Mano preferir, estarei pronto para ajudar. Ter uma sequência de jogos é importante para ganhar confiança e ritmo. E quero ajudar o ano todo, em todas as competições", afirmou.

Caso seja aproveitado no meio de campo, Renato pode ser opção para a vaga de Arrascaeta, negociado com o Flamengo. O próprio jogador, aliás, ressaltou que, por mais que atue no ataque, não vê a necessidade de se destacar como artilheiro.

"Não importa quem faça o gol, o que importa é dar os três pontos para o clube. Se for eu, Rafinha, Barcos, Sassá, Fred, o mais importante é o time sair vencedor. Vou dar o máximo nos treinos para obter as chances nos jogos. Esperei muito por este momento, assisti aos jogos do Cruzeiro no ano passado, pois já me sentia no time", relatou.