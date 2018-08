Renato lamenta 'apagão' do Grêmio em derrota, mas exalta gol marcado na Argentina

O técnico Renato Gaúcho avaliou que o Grêmio sofreu um "apagão" nos minutos iniciais da derrota por 2 a 1 para o Estudiantes, na noite de terça-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, mas avaliou que a equipe deixa a Argentina viva na competição e com condições reais de reverter a vantagem no duelo de volta, marcado para 28 de agosto, em Porto Alegre, especialmente pelo gol marcado como visitante.

"Deu um apagão, digamos assim, na nossa equipe nos primeiros 15, 20 minutos. Depois começamos a controlar as coisas e fizemos o gol no final, o que nos deu uma tranquilidade. No intervalo, corrigi algumas coisas e passei confiança. Um gol fora vale bastante. Temos mais 90 minutos e a história vai ser outra", disse o treinador, lembrando que triunfos por 1 a 0 ou por dois ou mais gols de diferença garantem a equipe nas quartas de final da Libertadores.

No jogo disputado no Estádio Ciudad de Quilmes, o Grêmio teve um início ruim, sendo vazado logo aos oito minutos, com um golaço de Apaolaza e sofrendo com a intensidade imposta pelo Estudiantes no setor ofensivo. Em desvantagem, o time sofreu para se impor voltou a ser vazado, agora por Campi, mas conseguiu diminuir a desvantagem aos 43, com Kannemann.

O cenário do jogo, então, se alterou na etapa final, mas o Grêmio desperdiçou chances de igualar o placar. E Renato também avaliou que o time acabou entrando na catimba do adversário, o que também afetou o desempenho dos jogadores em campo, na avaliação do treinador.

"Nossa equipe entrou no jogo do Estudiantes, o jogo da catimba. Tivemos chance, mas a gente não fez. No contra-ataque, o atacante acertou aquele chute indefensável. Deu branco porque o Grêmio procurou fazer o que não está acostumado. Não gostei por causa disso", afirmou.

Após o confronto com o Estudiantes, o Grêmio volta as suas atenções para o Brasileirão. No domingo, o time vai enfrentar o Vitória, em casa, pela 18ª rodada.