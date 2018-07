Renato lamenta 'castigo' e mantém confiança no Grêmio Kleber e Barcos tiveram chances claras de gol, não aproveitaram e o Grêmio acabou derrotado por 1 a 0 pelo Santos na última quarta-feira, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O "castigo" ao time gaúcho, no entanto, não diminuiu a confiança do técnico Renato Gaúcho, que vê o confronto em aberto para a partida de volta, quarta-feira que vem, em Porto Alegre.