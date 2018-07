Renato lamenta chances desperdiçadas pelo Santos em derrota

A derrota do Santos para o Atlético Paranaense por 1 a 0, em Curitiba, custará um lugar no G-4 do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro ainda sustenta a quarta colocação neste sábado com 13 pontos, mas perderá o posto, pois Flamengo e São Paulo, dois dos sete clubes que têm a mesma pontuação, se enfrentam neste domingo, em Brasília.

O volante Renato lamentou o mau resultado, mas gostou da postura do time. "Sabia a dificuldade que iríamos enfrentar. Levamos o gol em uma bola parada. O Paulo André cabeceou bem, sem chances para o Wanderley", comentou o santista.

O jogador destacou a postura do Santos, que chegou a mandar duas bolas na trave no primeiro tempo da partida. "A equipe correu, brigou, teve oportunidades de fazer o gol... Infelizmente não conseguimos e o Atlético foi mais eficiente. Mérito para eles", finalizou.

O Santos volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h45, quando enfrentará o Fluminense, em Cariacica (ES). O técnico Dorival Júnior deverá contar com o retorno do meia Lucas Lima, que foi poupado contra o Atlético, e também com o zagueiro Gustavo Henrique, que volta de suspensão.