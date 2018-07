Renato lamenta fratura que o deixará fora de jogo do Fla

"Fico triste de não poder participar de um momento importante para o time, de luta pela classificação para a semifinais. Mas estarei na torcida pelos companheiros. Não lembro exatamente em que lance me machuquei. Só tenho certeza de que foi no primeiro tempo. Fui para o intervalo com dor, fiz gelo, mas a dor aumentou quando acabou a partida. Como não é uma fratura completa, incomoda mais do que dói", ressaltou Renato, que poderá treinar normalmente enquanto se recupera da fratura.

"Ele está com imobilizador do punho. Nesse momento temos de tirar o impacto na mão, evitar que ele caia e bata o local. Vamos esperar passar um tempo e depois vamos ver como vamos proceder. Vai normal ao CT, tem uma programação pronta para ele e nesses dias vai treinar com o grupo. Só está afastado do jogo para evitar o impacto", explicou Marcelo Soares, médico do Flamengo, deixando claro que o meio-campista foi descartado do confronto deste sábado apenas por precaução.

Sem Renato, a tendência é a de que Bottinelli seja confirmado por Joel Santana no lugar do meio-campista, mas o treinador também tem Luiz Antonio e Camacho como outras opção para o setor. Resende, Botafogo e Flamengo estão juntos com 12 pontos na liderança do Grupo A da Taça Guanabara, cuja rodada final desta fase classificatória será encerrada neste sábado. E, como está atrás dos rivais nos critérios de desempate, o time rubro-negro precisa vencer para avançar às semifinais sem depender de uma vitória do Macaé sobre o Botafogo, em Macaé, em outro jogo deste sábado.