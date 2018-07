Renato mantém dúvida quanto à escalação do Grêmio Não foi nesta quarta-feira que o torcedor gremista conheceu a equipe que vai entrar em campo no domingo para a decisão do Campeonato Gaúcho. No treino desta tarde, Renato Gaúcho dividiu o elenco em três e comandou uma atividade em campo reduzido. Não deu indícios de qual será o time titular para pegar o Inter no Olímpico.