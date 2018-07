Renato marca de bicicleta, Avaí vence Paraná e se garante em 3º lugar na Série B

Com o resultado, o Avaí foi para o seu quarto jogo de invencibilidade e se manteve na terceira colocação, com 58 pontos, abrindo quatro de vantagem para o Náutico, quinto colocado. O líder é o Atlético-GO, com 64. Já o Paraná segue ainda correndo risco de rebaixamento porque está na 15ª posição, com 39 pontos, seis à frente do Joinville, primeiro time dentro da zona de descenso.

Precisando vencer para se afastar da área de risco da tabela, o Paraná iniciou o jogo em cima do Avaí. Logo aos 13 minutos, Lúcio Flávio recebeu cruzamento da esquerda, mas pegou mal na bola e acabou cabeceando para fora, desperdiçando grande chance de inaugurar o marcador.

A resposta do Avaí aconteceu apenas aos 27 minutos, com Rômulo. O atacante fez o pivô e chutou para grande defesa do goleiro Marcos. Depois foi a vez de Uchoa tentar para o Paraná. O volante buscou o ângulo de Renan. Porém, acabou mandando rente à trave.

O Avaí, que tomou um certo sufoco do Paraná no primeiro tempo, voltou melhor para a segunda etapa e precisou de sete minutos para abrir o placar. Diego Jardel colocou a bola na área, Wellington Reis furou, e Renato mandou de bicicleta para o fundo das redes.

A situação do Paraná piorou ainda mais aos 18 minutos, quando Leandro Silva acabou expulso. Com um homem a mais, o Avaí se soltou e saiu em busca do segundo. Diego Jardel pegou de voleio, mas mandou pela linha de fundo. Recuado, o Paraná tentava surpreender o Avaí no contra-ataque, mas com um jogador a menos não conseguiu pressionar o adversário e acabou sendo derrotado.

Na próxima rodada o Avaí enfrenta o Oeste na terça-feira, às 19h15, na Arena Barueri. Na mesma noite, às 21h30, o Paraná visita o Paysandu na Curuzu, em Belém (PA).

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 1 X 0 PARANÁ

AVAÍ - Renan; Fagner Alemão, Fábio Sanches, Betão e Capa; Judson, Renato, João Felipe e Diego Jardel (Vitória); Marquinhos (Caio César) e Rômulo (Tatá). Técnico: Claudinei Oliveira.

PARANÁ - Marcos; Leandro Silva, João Paulo, Pitty e Rafael Carioca; Anderson Uchoa, Diego Tavares, Wellington Reis (Paulinho) e Murilo Rangel; Lúcio Flábio e Guilherme Queiroz (Yan Philippe). Técnico: Roberto Fernandes.

GOL - Renato, aos sete minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luiz César de Oliveira Magalhães (CE).

CARTÕES AMARELOS - Capa, Renato e Diego Jardel (Avaí); Pitty, Rafael Carioca, Diego Tavares e Lúcio Flávio (Paraná).

CARTÃO VERMELHO - Leandro Silva (Paraná).

RENDA - R$ 149.276,00.

PÚBLICO - 11.502 torcedores.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).