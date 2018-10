Renato minimiza empate e confirma Luan e Everton fora contra River

O empate por 1 a 1 contra o América-MG, neste sábado, freou de vez o Grêmio na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, mas o técnico Renato Gaúcho preferiu não fazer drama sobre o fato e trouxe notícias mais preocupantes aos torcedores. Ele confirmou que Luan e Everton, que não foram a campo em Belo Horizonte, estão fora também do duelo desta terça-feira contra o River Plate, em Buenos Aires, pelas semifinais da Copa Libertadores.

Everton fica de fora por causa de uma lesão muscular na coxa direita, enquanto que Luan foi vetado por conta de uma fascite plantar no pé direito. Com isso, nenhum dos dois viaja para a Argentina. "Ainda sentem muito. O Everton provou que não está 100%. Não adianta forçar a barra. Temos que pensar ou arrebenta. Eles não viajarão e ficarão em Porto Alegre", afirmou o treinador.

Como a prioridade é a Libertadores, Renato Gaúcbo escalou o Grêmio com reservas para o duelo contra o América-MG e não se mostrou abatido com o empate. "Está difícil, mas não está impossível. Está difícil para todo mundo. A gente está na Libertadores também, aí fica difícil. Faz parte, o importante é que a gente não tirou o foco do Brasileiro, não", garantiu.

O resultado deixou o Grêmio na quinta colocação com 52 pontos, sete a menos que o líder Palmeiras, que vai jogar neste domingo contra o Ceará. O time volta a campo às 21h45 (de Brasília) desta terça-feira para enfrentar o River Plate, no estádio Monumental de Núñez, pela rodada de ida das semifinais. No Brasileirão, o próximo adversário é o Sport, em duelo marcado para o próximo sábado, na Arena Grêmio, em Porto Alegre.