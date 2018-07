Renato minimiza má fase do Inter e pede 'atenção' ao Santos nesta quinta

A péssima sequência do Internacional no Campeonato Brasileiro não anima o Santos para o confronto entre as equipes nesta quinta-feira, no Beira-Rio, pela 23.ª rodada da competição. O volante Renato deixou isto claro ao pedir atenção redobrada com o adversário que entrou na zona de rebaixamento.

"Sabemos que apesar de não estarem tão bem na tabela, eles são fortes jogando em casa. É uma equipe que quer sair dessa situação. Principalmente nesse segundo turno, as equipes que estão na parte de baixo da tabela estão procurando aproveitar os jogos em casa para pontuar o máximo possível. Temos que ter atenção e aproveitar os espaços que eles deixarem para conquistarmos os três pontos", declarou.

Há um longo período sem vencer no Brasileirão, o Internacional precisa da vitória para deixar a zona da degola. Por outro lado, o Santos briga na parte de cima e também quer o triunfo para recuperar os pontos perdidos no primeiro turno, quando caiu diante do rival gaúcho na Vila Belmiro por 1 a 0.

"Quando não pontuamos em casa, temos que buscar fora. Temos que entrar em campo sabendo dessa responsabilidade porque três pontos lá seriam importantíssimos para a nossa colocação no campeonato", comentou Renato.