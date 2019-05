Renato minimiza peso de jejum gremista: 'Mais cedo ou mais tarde, vamos decolar'

Quatro jogos, duas derrotas e dois empates. Esses são os resultados do Grêmio nas primeiras rodadas do Brasileirão. Na noite deste sábado, o time gaúcho fez uma partida bastante truncada diante do Corinthians e ficou no empate por 0 a 0 em Itaquera. Apesar de a equipe gremista ainda não ter vencido na competição, o técnico Renato Gaúcho diz não se preocupar com isso.

"Mais cedo ou mais tarde vamos decolar e subir na tabela. É questão de tempo. Podem esperar. No jogo desta noite, fizemos um jogo bastante apertado, tentamos algumas vezes, mas infelizmente não conseguimos passar pela forte defesa do Corinthians", afirmou o comandante, em entrevista coletiva após o confronto.

Com o resultado, o Grêmio está na zona de rebaixamento, em 17º, com dois pontos. Apesar disso, Renato entende que um empate com o Corinthians fora de casa precisa ser valorizado. "Empatar fora de casa não é um resultado ruim, ainda mais jogando aqui em Itaquera contra o Corinthians. Mas vacilamos dentro de casa e precisamos focar para vencer a primeira partida nesta competição. Vou acertar os erros que temos cometido e vamos conseguir chegar nesse objetivo", ressaltou.

O Grêmio volta a campo no próximo domingo para a disputa da quinta rodada do Brasileirão. Mais uma vez fora de casa, o time gaúcho visita o Ceará na Arena Castelão, às 19 horas, em Fortaleza.