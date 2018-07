Renato minimiza revés e diz que Grêmio lutará até o fim

Com o resultado da partida, o Grêmio caiu para o nono lugar no Brasileirão, com 47 pontos. "A luz no final do túnel ainda está acesa. Faltam seis jogos, nós vamos lutar até o final", afirmou Renato, que buscará uma reação diante do Goiás, na próxima quarta-feira, em Goiânia.

Renato reconheceu que o Grêmio teve um começo ruim de partida, mas avaliou que o time poderia ter conseguido um resultado melhor, já que perdeu muitas oportunidades. "O time não jogou no início do jogo como vinha jogando. Na metade do tempo começou a reagir, assim como no segundo tempo. Nós poderíamos ter empatado. O Grêmio criou, mas a bola não entrou", disse.