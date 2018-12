Renato não coloca prazo para resposta de Abel e diz que Santos tem outras opções

Depois de se aposentar dos gramados, Renato tem a contratação de um novo treinador como primeira tarefa atuando exclusivamente como diretor executivo do Santos. O ex-volante reafirmou nesta quarta-feira que já conversou com Abel Braga, mas não estipulou um prazo para a resposta do técnico.

"Não existe uma data. Houve uma reunião, o primeiro contato, e esperamos resolver o quanto antes para compor o elenco para 2019. Mas não tem uma data limite", declarou em entrevista à Rádio Globo.

Abel é o favorito do clube para substituir Cuca, que se afastou do futebol ao fim da temporada para tratar um problema do coração. Apesar da preferência pelo treinador, Renato explicou que o Santos tem outras opções. "Temos outros, uns três ou quatro nomes para trabalhar. Se não conseguirmos o Abel, teremos outros para procurar."

A demora de Abel para responder ao Santos seria resultado do interesse de outros clubes do Brasil em seu trabalho. O treinador seria o preferido do Flamengo para o ano que vem, após a recusa de Renato Gaúcho. Questionado se o time paulista poderia elevar a proposta salarial para convencê-lo, Renato prometeu não fazer loucuras.

"Existe um teto para o pagamento ao treinador. O Abel não viria sozinho, traria uma comissão. Mas temos que trabalhar com nosso orçamento, sem fazer loucura, para que no futuro a gente possa arcar com nossas possibilidades", comentou.

O dirigente ainda explicou que não está negociando a contratação de reforços justamente por não ter um treinador definido para 2019. "Ainda não buscamos jogador. Como estamos terminando a temporada, alguns empresários procuram, a gente acaba analisando. Mas conversa concreta com jogador, ainda não. Estamos esperando o treinador fechar."