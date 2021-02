Renato não viaja e treinará titulares do Grêmio no dia do jogo com o Bragantino

Na véspera da rodada final do Campeonato Brasileiro, o Grêmio indicou que o seu foco é a decisão da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o técnico Renato Gaúcho definiu a escalação dos reservas para o duelo com o Red Bull Bragantino, no interior paulista. E decidiu permanecer em Porto Alegre, onde vai preparar os titulares para o primeiro duelo com o Palmeiras, domingo, na Arena do Grêmio.

Em Bragança Paulista, o time será dirigido pelo auxiliar técnico Alexandre Mendes. E ele tem uma dúvida para escalar o time. Na meta, ainda vai decidir por Julio Cesar, em fim de contrato, ou Brenno, que faz parte do elenco do time de transição.

Além disso, Rodrigues viajou ao interior paulista. E isso significa que ele não será o escolhido para compor a dupla de zaga com Kannemaan diante do Palmeiras - Pedro Geromel está lesionado. Assim, Paulo Miranda é o favorito para atuar no fim de semana, com David Braz sendo a primeira opção entre os reservas.

O Grêmio deve enfrentar o Bragantino com a seguinte formação: Julio César (Brenno); Vanderson, Rodrigues, Ruan e Cortez; Darlan e Thaciano; Ferreira, Pinares e Everton; Diego Churín.

Embora esteja deixando o duelo com o Bragantino em segundo plano, o Grêmio ainda tem um objetivo na rodada final do Brasileirão, pois estará garantido na fase de grupos da próxima edição da Libertadores se terminar o torneio em quinto lugar, independentemente do resultado da final com o Palmeiras. Hoje, o time gaúcho é o sexto colocado com 59 pontos, a dois do quinto Fluminense.