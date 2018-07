Renato passa por cirurgia no nariz e vira desfalque no Santos

O técnico Dorival Júnior terá que lidar com um novo desfalque no Santos. Justamente quando está prestes a contar novamente com os atletas que estavam cedidos à seleção brasileira e olímpica, o treinador perderá o volante Renato para as próximas partidas, graças a uma fratura no nariz.

Renato passou por exames na última terça-feira que revelaram que ele sofreu a lesão no clássico diante do São Paulo, domingo passado, após choque com o atacante Calleri. Nesta quarta pela manhã, o experiente jogador de 36 anos precisou ser submetido a cirurgia para corrigir o problema.

O Santos não determinou o período de afastamento de Renato, mas o jogador deverá perder ao menos as partidas diante da Ferroviária, nesta quinta-feira, e do Capivariano, no domingo.

"Nos próximos dias, o camisa 8 fará trabalhos físicos no Cepraf do CT Rei Pelé, sem realizar atividades que tenham contato. Dentro de duas semanas, o volante poderá voltar a treinar com o restante do grupo santista", explicou o clube em nota.

Para encarar a Ferroviária, Dorival Júnior terá os retornos do lateral Zeca e do volante Thiago Maia, que estavam com a seleção olímpica. O meia Lucas Lima e os atacantes Ricardo Oliveira e Gabriel estavam no Paraguai com a seleção principal e ainda são dúvidas.