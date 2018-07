Renato pede atenção para Botafogo conseguir sequência A campanha do Botafogo no Campeonato Brasileiro até o momento é marcada pela irregularidade. Depois de duas vitórias no início da competição, a equipe teve duas derrotas seguidas e só voltou a vencer na última rodada, quando fez 2 a 1 sobre o Internacional fora de casa. A equipe carioca ainda tem o melhor ataque, com 13 gols marcados, mas a pior defesa, com 11 sofridos.