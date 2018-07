Renato pede para Flamengo não relaxar na reta final A 12 pontos do São Paulo, primeiro time do G4, faltando quatro rodadas para o fim do Brasileirão, o Flamengo já não briga mais por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Como o Brasileirão também não classifica mais para a Sul-Americana, nem por isso há como se lutar E a vitória de domingo passado sobre o Náutico eliminou qualquer ameaça de rebaixamento.