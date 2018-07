Renato pede Santos concentrado e lembra: 'A pressão é nossa' O Santos deu um grande passo para ir às semifinais da Copa do Brasil ao vencer o Figueirense por 1 a 0, na semana passada, em Florianópolis. Nesta quinta-feira, porém, terá de comprovar em campo o seu favoritismo no confronto de volta das quartas de final, às 21 horas, no Pacaembu. E um dos mais experientes jogadores do atual elenco santista, o volante Renato lembrou que o time não pode se acomodar com a vantagem conquistada na partida de ida.