Renato poupa titulares, Cristian ganha chance e deve fazer estreia no Grêmio

O técnico Renato Gaúcho comandou um treino coletivo nesta sexta-feira que contou apenas com os reservas do Grêmio. A expectativa, assim, é de que os titulares sejam poupados e não atuem contra a Chapecoense, domingo, às 16 horas, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

E a escalação para o duelo deve ter uma importante novidade. Recém-contratado do Corinthians, o volante Cristian participou do coletivo contra o time de transição do Grêmio, formando o meio-campo ao lado de Michel. Assim, deve estrear no domingo.

Outra boa notícia ao treinador foi a presença de Jael. Recuperado de uma grave contusão no joelho que o afastou por mais de seis meses, o atacante marcou um dos gols na vitória por 3 a 0 no coletivo. Deve, assim, começar jogando contra a Chapecoense.

Renato Gaúcho escalou a equipe nesta sexta-feira com a seguinte formação: Paulo Victor; Leonardo, Bruno Rodrigo, Rafael Thyere e Kaio; Cristian, Michel, Everton, Patrick e Michael Arroyo; Jael.

Enquanto os reservas atuavam no coletivo, os titulares fizeram uma atividade na academia. Eles devem ser poupados para o importante duelo da próxima quarta-feira, contra o Botafogo, no jogo da volta das quartas de final da Copa Libertadores. Depois de empatar por 0 a 0, no Rio de Janeiro, o Grêmio avança com qualquer triunfo em casa.