Renato prevê dificuldade contra Botafogo 'em bom momento', mas elogia o Santos

Depois da vitória sobre o Corinthians no clássico do último domingo, o Santos terá pela frente outro difícil desafio neste meio de semana pelo Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, encara o Botafogo no Estádio Luso Brasileiro. O adversário vem de cinco vitórias nos últimos seis jogos, mas o volante Renato lembrou que o time paulista também está embalado.

"Sabemos da dificuldade que vamos enfrentar. Eles (Botafogo) vêm num bom momento. Mas nós também acabamos de vencer o clássico e temos que entrar focados em busca do resultado positivo", declarou.

O volante foi um dos destaques da vitória no clássico, ao marcar o segundo gol do triunfo por 2 a 1 de cabeça, já na reta final da partida. Renato, aliás, tem sido um dos principais jogadores do Santos e atuou em todas as partidas deste Brasileirão. Sequência surpreendente para um veterano jogador de 37 anos.

"É importante esse trabalho de prevenção que a gente realiza aqui no CT Rei Pelé. Chego um pouco mais cedo pra fazer a parte de fortalecimento muscular e isso ajuda bastante. A intenção é jogar o máximo possível", explicou.

Na quarta, ele terá pela frente seu último clube antes da volta ao Santos, o Botafogo, onde atuou de 2011 a 2014. "Tive um bom momento lá, onde fiz grandes amigos. Sempre é legal reencontrá-los. Mas o foco é na vitória do Santos para a gente encostar ainda mais no G4 e seguir em busca do título", comentou.