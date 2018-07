Renato prevê jogo com 'muitos erros' contra Atlético-MG

"Acredito que será uma grande partida, talvez com muitos erros, mas quem for mais eficiente e errar menos, com certeza sai com a vitória", disse Renato Abreu, sincero, mostrando que não acredita muito na hipótese de a vitória ser construída na base de acertos.

O meio-campista rubro-negro acredita que, na reta final do Brasileirão, a determinação de cada time pode ser fundamental para se chegar à vitória. "A técnica é essencial para qualquer tipo de jogo. Mas quando são jogos especiais, a técnica talvez só aparece quando tiver algo a mais. Esse algo a mais pode ser uma vibração, uma motivação, uma inspiração maior ou uma atenção maior dentro de jogo", comenta ele.

O jogo isolado de quarta-feira, válido pela 33.ª rodada, vai confrontar o vice-líder contra um time que briga contra o rebaixamento, no 14.º lugar. E será na casa do Atlético-MG, que disputa o título. Mesmo assim Renato Abreu acha que os mineiros serão precavidos no Independência.

"O Atlético, mesmo sabendo a situação que a nossa equipe se encontra hoje, vai nos respeitar porque sabe que nossa equipe tem qualidade. Então acredito que, além da qualidade, será preciso ter esse algo mais", finalizou.