Renato prevê jogo difícil ao Flamengo contra o Vasco

A boa fase do Flamengo no Campeonato Brasileiro será colocada à prova no clássico com o Vasco, no domingo. Preocupado com o adversário, o meia Renato minimizou os últimos resultados - duas vitórias e um empate - e garantiu que o time de Vanderlei Luxemburgo terá grandes dificuldades pela frente.

Veja também:

Diogo treina e deve reforçar Flamengo no clássico

"Sabemos que será um grande jogo, o Vasco é sempre um adversário complicado, um clássico é sempre imprevisível. Estamos vindo de resultados positivos, mas não podemos comemorar muito. Temos que ter cautela para continuarmos assim", avaliou o armador.

Renato ainda comemorou a semana livre para treinar e explicou que o objetivo do Flamengo é conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana. "É mais uma semana cheia, com tempo para treinar e temos que trabalhar firme, com seriedade, para procurarmos buscar novas vitórias e a vaga na Sul-Americana, que é o nosso objetivo".