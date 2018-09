Renato reforça confiança no mistão do Grêmio e projeta sequência pelo título

O Grêmio completou 115 anos neste sábado e a festa foi completa na arena do clube, em Porto Alegre. Com gols de Douglas e Juninho Capixaba, o time reserva de Renato Gaúcho ganhou sem nenhum problema do Paraná por 2 a 0 e segue na briga pelo G-4 do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após o confronto, o treinador avaliou o resultado como importantíssimo para as pretensões do clube na competição.

"Sempre que eu coloco uma equipe dessa (reserva) em campo eu tenho confiança total no meu grupo. Eu sempre falei isso. E olha que nós enfrentamos um adversário que as pessoas podem falar: 'Ah, mas o Paraná é o último colocado'. Mas é aí que está o problema. Eles estão brigando para continuar na primeira divisão. Então todos os jogos (contra eles) são difíceis, principalmente quando você sempre tem uma equipe (titular) totalmente diferente", avaliou o técnico.

Renato aproveitou para projetar a sequência do Grêmio na temporada: "Nesses quatro jogos o Grêmio precisa fazer pelo menos dez pontos, no mínimo, pra gente continuar brigando pelo título". Após essa vitória sobre o Paraná, o clube recebe o Ceará no próximo dia 23, às 11 horas. Em seguida, viaja para enfrentar o Fluminense no Rio de Janeiro e depois recebe o Bahia, novamente em Porto Alegre.

"Acho que mais uma vez, mesmo com uma equipe diferente, a gente deu uma resposta positiva, até porque essa semana a gente tinha conversado que os próximos quatro jogos seriam de uma importância muito grande pra gente saber o que o Grêmio iria fazer no Campeonato Brasileiro. Então é nessa sequência continuar buscando as vitórias e brigar pelo título", finalizou Renato Gaúcho.

Com a vitória dentro de casa, o Grêmio fecha a rodada com a 44 pontos, na cola do G4 do Campeonato Brasileiro. O time agora se prepara para enfrentar o Atlético Tucumán na próxima terça-feira, às 21h45, na Argentina, pelo confronto de ida das quartas de final da Copa Libertadores.