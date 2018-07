Renato relaciona Arthur, mas fecha treino e esconde escalação do Grêmio

Sob forte chuva, o elenco do Grêmio treinou nesta terça-feira e encerrou sua preparação para a partida contra o Cruzeiro, quarta, às 21h45, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Submetido a nova cirurgia no joelho, Douglas deverá ter alta na 4.ª feira

O técnico Renato Gaúcho, contudo, fechou boa parte da atividade e não deu qualquer pista da equipe titular. E as dúvidas são inúmeras, uma vez que o Grêmio acumula uma série de desfalques e terá uma escalação bastante modificada.

Michel, Luan, Ramiro, Cristian, Maicon e Bressan, por exemplo, estão lesionados e não foram relacionados para o confronto. Até o meia Douglas, que estava se recuperando de uma grave lesão no joelho, voltou a sentir problema no local e foi operado novamente na segunda-feira.

Para solucionar parte de seus problemas no meio campo, Renato Gaúcho relacionou o volante Arthur, convocado para a partida do Brasil contra o Chile, nesta terça-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. Como deve ser reserva na seleção, o jogador provavelmente vai iniciar o jogo de quarta.

Assim, o Grêmio deve entrar em campo com: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Cortez; Arthur, Jailson, Fernandinho, Patrick (Léo Moura) e Everton; Barrios.

Confira os jogadores relacionados no Grêmio para enfrentar o Cruzeiro:

Goleiros : Marcelo Grohe e Paulo Victor.

Laterais : Cortez, Edilson, Leonardo, Léo Moura e Marcelo Oliveira.

Zagueiros : Bruno Rodrigo, Geromel, Kannemann e Rafael Thyere.

Volantes : Arthur, Jaílson, Kaio e Machado.

Meias : Jean Pyerre, Arroyo e Patrick.