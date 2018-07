Volante Renato renova contrato com o Santos até o fim de 2016

O Santos anunciou nesta quarta-feira a renovação de contrato dcom volante Renato até o fim de 2016. O vínculo terminaria em dezembro. O jogador, de 36 anos, voltou ao clube em maio do ano passado. Ele participou de apenas 14 partidas em 2014, mas este ano virou titular absoluto, inclusive na campanha do título do Campeonato Paulista.

Renato não disputou os últimos dois jogos, contra Ponte Preta e Atlético-MG, por sentir dor no joelho esquerdo e é dúvida para o clássico de sábado com o Corinthians na Vila Belmiro. O jogador tem passado os dias no departamento médico para tentar se recuperar.

O volante está na segunda passagem pelo Santos. Na primeira, entre 2000 e 2004, conquistou duas vezes o Campeonato Brasileiro e ainda integrou a equipe vice-campeã da Copa Libertadores em 2003, quando foi derrotada pelo Boca Juniors na decisão.