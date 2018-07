Renato ressalta importância da liderança para Botafogo O Botafogo depende apenas de um empate com o Macaé no sábado, pela última rodada da fase de classificação, para ficar com uma das duas vagas do Grupo A nas semifinais da Taça Guanabara. Mas o volante Renato ressaltou nesta quarta-feira a importância de conseguir a liderança da chave - para isso, o time precisa ganhar e torcer por empate no duelo entre Resende e Flamengo, que estão com os mesmos 12 pontos somados.