Renato se apoia em fase vitoriosa do Grêmio para minimizar irregularidade

O empate por 0 a 0 com o Juventude, quarta-feira, no Alfredo Jaconi, deixa o Grêmio em boas condições para o duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, mas não foi suficiente para dissipar a desconfiança sobre o time, que completou o terceiro jogo consecutivo sem vitória na temporada - antes, havia ficado no 0 a 0 com o Corinthians e perdido para o Ceará por 2 a 1, em compromissos válidos pelo Campeonato Brasileiro.

As cobranças ao Grêmio e a Renato Gaúcho levaram o treinador a apelar para frases de efeito em sua defesa ao time e ao seu trabalho. O técnico falou em "amnésia" dos críticos, classificados por ele como "cornetinhas". E ainda lembrou o histórico recente vencedor do time gaúcho sob o seu comando, com a conquista de títulos expressivos, como a Copa do Brasil em 2016 e a Libertadores em 2017.

"Acho que está faltando um pouquinho de educação para alguns da imprensa. O Grêmio tem seis títulos em dois anos e meio. O Barcelona saiu da Champions (Liga dos Campeões). O Ajax também. Qual é o problema de o Grêmio ainda não ter vencido no Brasileiro? Recado aos cornetinhas: não vão criar nada aqui. Não vão conseguir criar", afirmou Renato, garantindo que o elenco gremista não possui qualquer problema de relacionamento "Estamos fechados, fechadíssimos", acrescentou.

Com o empate em Caxias do Sul, o Grêmio precisará vencer o Juventude na próxima quarta-feira, em sua arena, para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Antes, no sábado, o time vai receber o Atlético Mineiro, também no seu estádio, pela sexta rodada do Brasileirão. Ainda sem vitórias na competição, o time é o penúltimo colocado com apenas dois pontos somados.