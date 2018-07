Renato será desfalque, mas Lucas Lima volta ao Santos contra a Ponte

O volante Renato, do Santos, com uma lesão no tornozelo esquerdo, irá desfalcar a equipe no confronto diante da Ponte Preta, nesta quinta-feira, às 17 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O veterano jogador, de 38 anos, participou do treino desta quarta-feira, no CT Rei Pelé, em Santos, mas está vetado para a partida. Para o lugar dele, o técnico Levir Culpi deverá colocar Matheus Jesus, que fez a sua estreia no time titular santista na vitória sobre o Palmeiras, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, na rodada passada.

A boa notícia para o treinador é o retorno do meia Lucas Lima, principal articulador das jogadas da equipe. O atleta havia se contundido na primeira partida das quartas de final da Copa Libertadores contra o Barcelona, em Guayaquil, no Equador, realizada no dia 13 de setembro, que terminou empatada em 1 a 1. O Santos seria eliminado da competição na semana seguinte, depois de perder por 1 a 0 para os equatorianos, no estádio da Vila Belmiro, em Santos.

Levir Culpi, que organizou somente um rachão nesta quarta com o elenco, deverá colocar em campo contra o time ponte-pretano a seguinte escalação: Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Alison, Matheus Jesus e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.