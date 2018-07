Renato Silva e Bosco reforçam o São Paulo no Peru

Veja também:

Junto com o elenco tricolor, eles chegaram no início da tarde à capital peruana, depois de quase cinco horas de viagem desde São Paulo. Ainda nesta segunda, no início da noite (horário de Brasília), o time realiza a sua primeira atividade em Lima, no Centro de Treinamento da seleção do Peru. Na terça, a equipe faz o reconhecimento do Estádio Monumental, local do jogo.

O São Paulo entra em campo às 19h30 de quarta para enfrentar o Universitario, mas o time titular segue indefinido. Depois de barrar Washington nos últimos jogos, Gomes pode promover a sua volta no lugar de Fernandinho, formando o ataque ao lado de Dagoberto. No meio-campo, Marlos parece ter se firmado e Richarlyson também ganhou a posição de Junior Cesar na lateral esquerda.