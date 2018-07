Renato Silva pode ganhar chance na lateral do São Paulo

Preocupado com os desfalques na partida contra o Ceará, no domingo, o técnico Paulo César Carpegiani sinalizou nesta terça-feira que deve reforçar o sistema defensivo do São Paulo. Assim, o zagueiro Renato Silva pode ser improvisado na lateral-direita, substituindo Jean, suspenso.

Outros dois jogadores que precisarão cumprir suspensão serão o zagueiro Alex Silva e Richarlyson, que estava atuando na lateral-esquerda. Recuperado de contusão, Xandão deve atuar no miolo de zaga com Miranda. Diogo, por sua vez, pode ficar com a outra vaga.

Carpegiani antecipou ainda que deve manter Lucas, Fernandinho, Dagoberto e Ricardo Oliveira formando o sistema ofensivo. "Gosto sempre de definir minha equipe com antecipação. Existe a possibilidade de manter nossa frente. No meio, tem algumas opções. Na parte defensiva, eu sou um treinador que não gosta de tomar três gols. Vou fixar mais o setor defensivo sem perder a agressividade do time", prometeu.