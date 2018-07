Renato Silva promete 'briga boa' na defesa do Vasco Titular do Vasco na maior parte da temporada passada, o zagueiro Renato Silva ganhou um forte concorrente para se manter entre os 11 da equipe carioca em 2012. Isso porque Rodolfo foi contratado junto ao Grêmio e deve começar o ano como titular ao lado do indiscutível Dedé. Apesar da possibilidade de ir para o banco, o ex-zagueiro de Fluminense, Botafogo e São Paulo promete uma "briga boa" pela posição.