Renato sofre lesão e desfalca o Santos contra o Red Bull Brasil

Após impressionar ao participar de todos os 38 jogos do Santos na edição de 2016 do Campeonato Brasileiro, o volante Renato vai desfalcar o time logo no começo da temporada 2017. O veterano jogador sofreu uma lesão muscular e não poderá ser aproveitado pelo técnico Dorival Júnior no duelo do próximo domingo com o Red Bull Brasil, no Pacaembu, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

Renato reclamou de dores na panturrilha direita no treinamento da última segunda-feira no CT Rei Pelé. E os exames realizados pelo jogador de 37 anos confirmaram a lesão, que não é grave, mas vai impedi-lo de entrar em campo já no segundo compromisso do Santos por uma competição oficial em 2017.

Sem Renato, a tendência é de que o técnico Dorival Júnior opte pela escalação de Léo Cittadini no meio-de-campo santista, compondo o setor com Thiago Maia e Lucas Lima. E com a proximidade do clássico com o São Paulo, agendado para o dia 15, o jogador pode perder mais um duelo do início do Paulistão.

Coincidentemente, foi exatamente para a posição de Renato que o Santos fechou uma das suas contratações para 2017, caso do volante Leandro Donizete, que perdeu boa parte da pré-temporada por causa de uma lesão, já teve o seu contrato regularizado, mas ainda não fez a sua estreia pelo time da Vila Belmiro.