Renato testa Ailton e garoto pode ser o lateral em Macaé

Isso porque o Fluminense terá dois desfalques para o jogo em Macaé: Carlinhos está machucado e Valência suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Na lateral, Renato testou o garoto Ailton. Como volante, confirmou as expectativas ao observar a equipe com o também jovem Willian, outra cria de Xerém.

Derrotado pelo Botafogo, por 3 a 0, no clássico do último domingo, o Fluminense perdeu uma sequência de sete vitórias seguidas e agora é segundo colocado do Carioca, com 22 pontos, à frente do rival desta quarta-feira apenas no saldo de gols. Assim, a expectativa é de um jogo equilibrado em Macaé.

No Moacyrzão, o retrospecto do Flu costuma ser positivo, mas Renato Gaúcho não quer se apegar a isso. "Sempre fomos bem recebidos pela torcida aqui em Macaé. Temos um bom retrospecto nesta cidade e a viagem não nos afeta em nada. Os jogadores estão preparados para o jogo. Temos que nos concentrar e entrar ligados o tempo todo. O nosso objetivo é buscar o primeiro lugar", disse ele.