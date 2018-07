Renato treina e deve reforçar o Santos contra o Palmeiras

O volante Renato deverá ser uma das novidades do Santos no clássico contra o Palmeiras, domingo, às 16 horas, no Allianz Parque. Recuperado de um inchaço no joelho esquerdo que o tirou dos últimos oito jogos do Santos, Renato treinou normalmente nesta segunda-feira no CT Rei Pelé.

Renato participou do treinamento coletivo com os atletas que não foram titulares na vitória por 3 a 0 sobre o Figueirense, na Vila Belmiro. Como o Santos terá uma semana livre para treinamentos, o jogador terá toda a semana para recuperar o condicionamento físico. A experiência de Renato será importante para a equipe tentar a segunda vitória consecutiva. Mesmo após o triunfo sobre o Figueirense, o Santos continua na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, em 17º lugar, com 13 pontos.

Paralelamente à recuperação de Renato, o técnico Dorival Junior pediu reforços para o Santos, principalmente no setor de meio-campo. O volante Fábio Braga, filho de Abel Braga e que está sem clube, aceitou a proposta do Santos e está próximo de assinar contrato com o clube. Os santistas também negociam com o volante Sandro, que está no Queens Park Rangers, da Inglaterra.