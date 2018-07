Renato treina e deve ser confirmado no Flamengo O técnico Joel Santana teve uma boa notícia no treino do Flamengo nesta terça-feira. O meia Renato, que havia ficado de fora dos últimos dois dias de atividades, se recuperou de uma gripe e participou normalmente do rachão, pela manhã. Assim, o jogador deve ser titular diante do Boavista, nesta quarta-feira, às 22 horas, no Cláudio Moacyr.