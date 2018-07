Renato valoriza elenco do Grêmio após classificação

PORTO ALEGRE - Empolgado com a atuação do Grêmio na vitória por 2 a 0 sobre o Santos, que classificou o time às quartas de final da Copa do Brasil, o técnico Renato Gaúcho afirmou que trocou as palavras por aplausos no vestiário do time após a partida de quarta-feira. "Um gesto vale mais do que mil palavras", disse. "Minhas preleções estão cada vez mais curtas, eles já sabem o que fazer em campo", completou.

Renato explicou que o gesto foi para reconhecer a luta do Grêmio para avançar na Copa do Brasil e ampliar a boa fase, comprovada pela ascensão no Campeonato Brasileiro, em que o time ocupa o terceiro lugar. "Encontrei alguns problemas no grupo quando cheguei. Em curto prazo não era fácil resolver, mas resolvemos em prazo relâmpago. E isso é muito difícil", afirmou.

No comando do Grêmio desde o início de julho, Renato destacou a gestão do grupo como principal razão para a boa fase do time, que venceu os últimos cinco jogos no Campeonato Brasileiro e agora avançou na Copa do Brasil. Para ele, muitos treinadores estão aprendendo com o seu trabalho.

"Não caí de paraquedas. Sei muita coisa do futebol. Tenho muito a aprender, mas vivi 20 anos de carreira. Tem muito técnico mais experiente que está aprendendo com o Grêmio. Não adiantaria nada eu falar e o grupo não entender", disse.

Nas quartas de final da Copa do Brasil, o Grêmio terá o Corinthians como adversário. Agora, porém, o time volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro, pois no próximo sábado vai enfrentar a Ponte Preta, em casa, pela 17ª rodada.