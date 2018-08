Renato valoriza vitória do Grêmio com time alternativo: 'Não tenho 11 titulares'

Em meio a três competições, o técnico Renato Gaúcho elegeu o Campeonato Brasileiro para o time alternativo do Grêmio ser utilizado. Escalado em sua maioria com jogadores reservas, os resultados positivos estão aparecendo - como a goleada por 4 a 0 sobre o Vitória, no domingo, em Porto Alegre, pela 18.ª rodada - e a equipe segue na disputa pelo título.

As últimas atuações da equipe alternativa têm rendido elogios do treinador. "Tenho que destacar toda a equipe do Grêmio. Fez partida muito boa. Havia falado para eles na preleção que haviam feito partida muito boa, acima da expectativa contra o Flamengo (na rodada anterior). Era necessário entrar com a mesma disposição na parte tática. Era importante ficar naquele pelotão, fazendo o dever de casa. Muita gente vai dizer que a equipe do Vitória é ruim. Não. A equipe do Vitória é boa. A equipe do Grêmio que não deixou jogar. As coisas se tornaram fáceis porque minha equipe teve concentração e foco o jogo todo", afirmou.

Com 33 pontos na tabela de classificação do Brasileirão, o time segue na caça aos líderes São Paulo e Flamengo, que têm 38 e 37 pontos, respectivamente. Renato Gaúcho acredita que o desempenho dá confiança a ele para partida contra o Flamengo, nesta quarta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela rodada de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

"O mais importante é quando o jogador recebe oportunidades ou oportunidade, independente da competição, ele demonstra que tem condições de começar a próxima partida. Eu sempre falo para vocês. Não tenho 11 titulares. Tenho o grupo. Não tenho medo de colocar uma equipe diferente da outra para disputar competição porque confio no grupo. Eles sabem que eu sou justo com todos eles. Importante é continuarem aproveitando as oportunidades. Tenho certeza que independente da equipe que entrar quarta-feira, vai ser foco, concentração em busca do resultado que vai nos interessar", disse o técnico gremista.

Depois de encarar o Flamengo, o Grêmio fechará o primeiro turno do Brasileirão, pela 19.ª rodada, contra o Corinthians, neste sábado, às 19 horas, na Arena Corinthians, em São Paulo. Além das duas competições nacionais, o time gaúcho está nas oitavas de final da Copa Libertadores contra o Estudiantes - na ida, na Argentina, foi derrotado por 2 a 1.