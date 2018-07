Renato vê vitória fantástica e Grêmio na luta pela taça O técnico Renato Gaúcho não escondeu a empolgação com o seu time e com a vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, no último domingo, no Morumbi, que deixou o Grêmio na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. E, embora a equipe esteja 11 pontos atrás do líder Cruzeiro, o treinador ainda acredita ser possível buscar o título da competição.