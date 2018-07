Renato volta a fazer testes, mas não confirma Grêmio Renato Gaúcho voltou a fazer testes no time do Grêmio nesta sexta-feira, visando a estreia no Brasileirão, contra o Corinthians, no domingo. O técnico alterou a defesa e o meio-campo, mas não confirmou a escalação para o jogo que será disputado no Olímpico.