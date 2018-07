Renato volta após oito jogos e é a novidade do Santos para clássico

O veterano jogador foi confirmado no time titular e atuará no meio de campo ao lado de Thiago Maia e Lucas Lima. A única dúvida está na lateral direita. Victor Ferraz está na lista de atletas para o clássico, mas ele torceu o tornozelo no treino de sexta-feira e o departamento médico ainda não informou se terá condições de entrar em campo. Caso seja vetado, Crystian começará entre os 11.

A partida deste domingo será especial para o meia-atacante Gabriel, de 18 anos. Ele completará 100 jogos com a camisa do Santos justamente no clássico contra o Palmeiras. "Já tive muitos momentos felizes no Santos. O título paulista, o gol 12 mil na história do Clube, meu primeiro gol, a estreia muito marcante. Estou muito contente por essa marca", afirmou.

O Santos deve começar duelo paulista com: Vanderlei; Victor Ferraz (Crystian), Werley, David Braz e Zeca; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Geuvânio, Gabriel e Ricardo Oliveira.

Confira a lista de relacionados pelo técnico Dorival Júnior:

Goleiros - Vanderlei e Vladimir

Laterais - Crystian, Caju, Zeca e Victor Ferraz

Zagueiros - Leonardo, David Braz, Werley e Paulo Ricardo

Volantes - Renato e Thiago Maia

Meias - Lucas Lima, Leandrinho, Elano, Marquinhos Gabriel e Rafael Longuine

Atacantes - Ricardo Oliveira, Gabriel, Geuvânio, Nilson e Neto Berola