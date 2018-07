Renda com bilheteria é a maior da história do Brasileirão

SÃO PAULO - Nunca o torcedor brasileiro gastou tanto dinheiro para ir aos estádios como em 2013. A arrecadação com bilheteria nos 380 jogos da Série A do Campeonato Brasileiro foi de R$ 176,6 milhões, a maior da história da competição e 48% superior à do ano anterior, de acordo com estudo feito pela BDO, empresa de auditoria e consultoria.

O Brasileirão teve um aumento de público de 15% em comparação com 2012 (subiu de cinco milhões de espectadores para 5,7 milhões neste ano), mas a renda com bilheteria cresceu em proporção maior porque o preço médio do ingresso cobrado foi o mais caro da história do Nacional: R$ 31,07. Em 2012, esse valor foi de R$ 23,82, ou seja, 30% menor.

Responsável pela área Esporte Total da BDO, Pedro Daniel aponta a inauguração de sete estádios como principal razão para o aumento histórico. "É inegável o impacto dessas novas arenas. O fator novidade atraiu as pessoas aos estádios e elas pagaram mais pelo ingresso."

Neste ano, foram reabertos Mané Garrincha (Brasília), Castelão (Fortaleza), Mineirão (Belo Horizonte), Maracanã (Rio de Janeiro) e Fonte Nova (Salvador) e inauguradas Arena Pernambuco (Recife) e Arena Grêmio (Porto Alegre). Com exceção do estádio gremista, todos foram utilizados na Copa das Confederações.

"Estádio é um produto para atrair público e o futebol está ficando mais caro. Por isso, chegamos a esses valores que temos hoje", avalia Daniel.

O público médio das novas arenas foi de 21.774 torcedores por jogo, 88% superior ao dos estádios antigos (11.612). Com 36.644 pessoas por partida, o Mané Garrincha teve a melhor média do Brasileiro.

Quando se leva em consideração apenas a bilheteria, a discrepância é ainda maior. Nos estádios novos, a renda média foi de R$ 898.282. Nos demais, foi de R$ 252.040. A diferença é de impressionantes 256%.

Pedro Daniel já projeta para 2014 novo recorde de público e arrecadação. Isso porque serão inaugurados mais seis estádios para a Copa: Arena Corinthians (São Paulo), Beira-Rio (Porto Alegre), Arena Pantanal (Cuiabá), Arena das Dunas (Natal), Arena Amazônia (Manaus) e Arena da Baixada (Curitiba). "O desafio será manter essa curva de crescimento quando o fator novidade for minimizado."