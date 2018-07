René admite dificuldade em manter Dedé no Vasco O diretor executivo do Vasco, René Simões, acordou sobressaltado ontem com um telefonema que praticamente dava como definida a saída do zagueiro Dedé do clube. Ficou bastante nervoso, começou a se movimentar e pediu ao interlocutor que tentasse um pouco mais de tempo para negociar com Dedé. "Ele não pode sair, estamos começando um trabalho sério e perder o Dedé assim é algo inaceitável".